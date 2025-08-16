Минувшей ночью над Ставропольем силы ПВО сбили девять украинских БПЛА

Ночью 16 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в Ставропольском крае девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в ночь с 15 на 16 августа боевые дроны пытались атаковать промышленную зону Невинномысска. На территории падения БПЛА воспламенилась стерня, ее тушили специалисты МЧС.

Всего за минувшую ночь, с 00.00 до 03.30, в регионах РФ военные сбили 29 беспилотников. Атакам подверглись и соседние со Ставропольем регионы России. Так, десять БПЛА силы ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью, один – над Краснодарским краем.

Ефим Мартов