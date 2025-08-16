В Дагестане несовершеннолетний получил ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси
В Республике Дагестан началась доследственная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Буйнакском районе. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси в доме на территории села Манасаул пострадал несовершеннолетний житель. «Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с ожогами различной степени», – уточняется в сообщении.
По этому факту сотрудники СУ Следственного комитета России по Дагестану и организовали доследственную проверку. Она направлена на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.