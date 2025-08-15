Главные новости за 15 августа. Кавказ

Проект ООО «ПлодоВитта» по строительству современного тепличного комплекса для выращивания бананов, авокадо, манго и других экзотических культур получил статус резидента ТОСЭР «Невинномысск». Власти Ставропольского края уже предоставили инвестору в аренду участок площадью почти 46 га без проведения торгов.

В первом полугодии 2025 года объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достиг 3,5 млрд руб., а сумма поручительств —1,8 млрд рублей. За первые шесть месяцев года субъекты МСП получили 215 кредитов.

В Ставропольском крае прокуратура заинтересовалась масштабным отключением воды в семи населенных пунктах Минераловодского округа. Об аварии на подающем водопроводе сообщил глава муниципалитета утром.

В первом полугодии 2025 года на Ставрополье зарегистрировано 16 тыс. преступлений, что на 5,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В производстве у следователей находилось 1,7 тыс. уголовных дел, что немногим больше, чем в 2024 году (1,6 тыс.)

В окрестностях села Новозаведенного Ставропольского края группа археологов при изучении курганов скифского и сарматского периодов при помощи космической съемки обнаружила древнее святилище. Предположительно находка относится ко II-III вв. до н. э.