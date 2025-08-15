На Ставрополье объем поручительства при кредитовании МСП достиг 1,8 млрд рублей

В первом полугодии 2025 года объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достиг 3,5 млрд руб., а сумма поручительств —1,8 млрд рублей. Об этом в своем Telegram- канале сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

За первые шесть месяцев года субъекты МСП получили 215 кредитов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», предприятия малого и среднего бизнеса СКФО в первом полугодии 2025 году привлекли 5,76 млрд банковских кредитов при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году такой поддержкой чаще пользовались в следующих отраслях: информация и связь (рост более чем в 6 раз), перерабатывающее производство (+92%), сфера услуг (+88%), транспортировка и хранение (+40%), сельское хозяйство (+34%), здравоохранение (+51%).