Прокуратура в Ставропольском крае взяла на контроль ситуацию с отключением воды
В Ставропольском крае прокуратура заинтересовалась масштабным отключением воды в семи населенных пунктах Минераловодского округа. Об аварии на подающем водопроводе сообщил глава муниципалитета утром.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из-за аварии водоснабжение отключили в населенных пунктах: Мирный, Долина, Прикумское, Успеновка, Дунаевка, Еруслановка и Орбельяновка.
Аварийные работы на водопроводе планируют завершить до 14:00.