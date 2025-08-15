Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура в Ставропольском крае взяла на контроль ситуацию с отключением воды

В Ставропольском крае прокуратура заинтересовалась масштабным отключением воды в семи населенных пунктах Минераловодского округа. Об аварии на подающем водопроводе сообщил глава муниципалитета утром.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за аварии водоснабжение отключили в населенных пунктах: Мирный, Долина, Прикумское, Успеновка, Дунаевка, Еруслановка и Орбельяновка.

Аварийные работы на водопроводе планируют завершить до 14:00.

Мария Хоперская

