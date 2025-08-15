В Ставропольском крае уровень преступности вырос на 5,4%

В первом полугодии 2025 года на Ставрополье зарегистрировано 16 тыс. преступлений, что на 5,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В производстве у следователей находилось 1,7 тыс. уголовных дел, что немногим больше, чем в 2024 году (1,6 тыс.) Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В январе-июне 2025 года отмечена положительная динамика по оконченным уголовным делам — 841 дело против 811 дел за аналогичный период прошлого года. В этот же период в регионе произошел рост раскрываемости по тяжким и особо тяжким преступлениям — расследовано 682 дел, что на 19 % больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, в первом полугодии 2025 года было возбуждено 176 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, из них в суды направлено 130 материалов.

Наталья Белоштейн