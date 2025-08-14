Силы ПВО за три часа сбили 13 БПЛА над регионами России

Средства ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты с 17:00 до 20:00 мск. Восемь из них уничтожено над Белгородской областью. Четыре — над Ростовской. Еще один — над Калмыкией.

В результате атак БПЛА в Ростове-на-Дону 14 августа пострадали 15 жителей, сообщила пресс-служба губернатора региона. Из домов эвакуированы 212 человек. В регионе было повреждено 20 зданий. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об одном погибшем и нескольких пострадавших при ударах беспилотников. СКР начал расследование уголовных дел по факту атак в двух регионах.

