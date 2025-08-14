Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону возросло до 15 человек

Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар дронов попали многоэтажные дома в центре города. По уточненным данным пресс-службы губернатора региона, пострадали 15 человек.

«В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все — в состоянии средней тяжести»,— цитирует пресс-службу ТАСС. Ранее сообщалось о 13 раненых, из которых — двое детей.

Как уточнял врио губернатора Юрий Слюсарь, властям города поступило 175 обращений на единовременную денежную помощь. Всего при атаке повреждено 20 зданий — у них повреждены окна и балконы. Также повреждения получили рядом припаркованные автомобили.

