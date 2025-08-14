СКР возбудил дела после ударов БПЛА ВСУ по Ростову-на-Дону и Белгороду

Главное следственное управление СКР начало расследование уголовных дел, возбужденных после ударов украинских БПЛА по Ростову-на-Дону и Белгороду. Ведомство квалифицирует произошедшее как теракт, сообщила «Ъ» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным ведомства, беспилотники ВСУ ударили по гражданским объектам в городах. В результате в Ростове-на-Дону пострадали 13 мирных жителей, им оказывается медпомощь. Повреждения получили несколько многоквартирных домов. В Белгороде от ударов пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Всех раненых госпитализировали.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, несколько БПЛА попали в здание правительства региона, повреждения получил его кабинет. Из-за произошедшего в Белгороде закрыли торговые центры и запретили массовые мероприятия. В Ростовской области ввели режим «ракетная опасность».

