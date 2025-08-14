В Ростове-на-Дону из 10 поврежденных БПЛА многоэтажек эвакуировали 212 человек

При атаке беспилотников на Ростов-на-Дону повреждения получили 10 многоэтажных домов и легковые автомобили. Из домов эвакуировали 212 человек, для них на базе школы №50 организован пункт временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что среди 13 пострадавших — двое детей. Семь раненных были отправлены на амбулаторное лечение. Шесть человек госпитализированы.

На месте падения обломков БПЛА работают саперы. «После того, как они завершат, будет снято оцепление и муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее мэр Александр Скрябин сообщил, что были повреждены дома на улицах Лермонтовской и Тельмана.

Полина Мотызлевская