В Ростове-на-Дону из 10 поврежденных БПЛА многоэтажек эвакуировали 212 человек
Слюсарь: удар ВСУ повредил 10 многоэтажных домов в Ростове-на-Дону
При атаке беспилотников на Ростов-на-Дону повреждения получили 10 многоэтажных домов и легковые автомобили. Из домов эвакуировали 212 человек, для них на базе школы №50 организован пункт временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что среди 13 пострадавших — двое детей. Семь раненных были отправлены на амбулаторное лечение. Шесть человек госпитализированы.
На месте падения обломков БПЛА работают саперы. «После того, как они завершат, будет снято оцепление и муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее мэр Александр Скрябин сообщил, что были повреждены дома на улицах Лермонтовской и Тельмана.