Главные новости за 14 августа. Кавказ

Территориальные избиркомы Ставропольского края зарегистрировали 1776 из 1832 кандидатов в депутаты муниципальных органов власти, отказав в участии 33 претендентам. Избирательные комиссии, организующие выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона, завершили процесс регистрации кандидатов. Среди зарегистрированных 176 человек выдвинулись самостоятельно.

Алагирский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РСО-Алания возбудил уголовные дела в отношении четырех бывших сотрудников таможни по 51 эпизоду по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности) и стольким же эпизодам ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в Дагестане объявлена кампания по вакцинации против гепатита А и дизентерии Зонне. В первую очередь прививки получат работники пищевой промышленности, водопроводных и канализационных сооружений, санаторно-курортных учреждений.

На модернизацию и реконструкцию энергосетей в 19 округах Ставропольском крае выделили более 500 млн руб. Планируется увеличить мощность электроподстанций, построить и обновить десятки километров воздушных линий электропередачи. Дополнительно деньги выделят на обновление парка спецтехники.

В Ставропольском крае 60-летнего жителя Чечни приговорили к 18 годам колонии строгого режима за убийство, которое он совершил в 1999 году в селе Греческом, после чего скрывался от правосудия более четверти века.