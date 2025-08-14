В Минводах осудили мужчину за убийство 26-летней давности

В Ставропольском крае 60-летнего жителя Чечни приговорили к 18 годам колонии строгого режима за убийство, которое он совершил в 1999 году в селе Греческом, после чего скрывался от правосудия более четверти века. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Преступление произошло в ночь на 24 июня 1999 года. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с хозяином дома, где гостил. После конфликта его отправили на животноводческую ферму к брату сожительницы хозяина. Там обвиняемый взял охотничье ружье и дважды выстрелил в 34-летнего мужчину из-за того, что тот запретил ему смотреть телевизор. Потерпевший погиб на месте от огнестрельных ранений.

После совершения преступления убийца выбросил оружие в водоем и скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

В ходе следственной работы установили, что после убийства преступник покинул территорию России, где долго жил без документов и отбывал наказания за новые правонарушения.

В феврале 2025 года сотрудники уголовного розыска в Северной Осетии установили личность разыскиваемого через проверку отпечатков пальцев. После задержания Минераловодский городской суд заключил его под стражу.

Неоднократно судимого мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По совокупности приговоров ему назначили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Тат Гаспарян