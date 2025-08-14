В РСО-Алания четырех экс-таможенников заподозрили в превышении полномочий

Алагирский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РСО-Алания возбудил уголовные дела в отношении четырех бывших сотрудников таможни по 51 эпизоду по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности) и стольким же эпизодам ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемые вносили ложные сведения в пассажирские таможенные декларации о вывозе транспортных средств, зарегистрированных на территории соседнего государства, за пределы РФ, тогда как автомобили и декларанты оставались на территории России. За счет этого владельцы транспорта не платили таможенный налог.

Эти уголовные дела объединены в общее производство с ранее возбужденными делами в отношении других таможенников за аналогичное преступление.

Следователем СК проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Наталья Белоштейн