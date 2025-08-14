В Ставропольском крае на модернизацию энергосетей выделили более 500 млн рублей
На модернизацию и реконструкцию энергосетей в 19 округах Ставропольском крае выделили более 500 млн руб. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Планируется увеличить мощность электроподстанций, построить и обновить десятки километров воздушных линий электропередачи. Дополнительно деньги выделят на обновление парка спецтехники.
Особое внимание уделят внедрению цифровых систем учета электроэнергии. Запустят эту систему в четырех городах края — в Михайловске, Новоалександровске, Ипатово и Буденновске.