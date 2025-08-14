Десять многоэтажек Ростова получили повреждения после атаки БПЛА

По оперативным данным, в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены окна и балконы в десяти многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах»,— отмечает глава региона.

Из домов эвакуировано 212 человек. Для жителей организован пункт временного размещения.

На месте ЧС работают саперы. После снятия оцепления муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба.

Наталья Белоштейн