В Ростове введен режим ЧС на месте поврежденных домов при атаке БПЛА

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону на месте повреждения многоквартирных домов при атаке беспилотника. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан

Сегодня днем в Ростове в результате атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. Ранения получили 13 человек.

Соблюдение прав пострадавших при атаке беспилотников взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

Наталья Белоштейн

