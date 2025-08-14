В Ростове введен режим ЧС на месте поврежденных домов при атаке БПЛА
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону на месте повреждения многоквартирных домов при атаке беспилотника. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.
Сегодня днем в Ростове в результате атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. Ранения получили 13 человек.
Соблюдение прав пострадавших при атаке беспилотников взяла на контроль прокуратура Ростовской области.