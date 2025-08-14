Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число пострадавших во время атаки БПЛА на Ростов увеличилось до 13 человек

По уточненной информации, количество пострадавших во время атаки беспилотников на Ростов-на-Дону увеличилось до 13 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу»,— отметил глава региона.

Информация по пострадавшим уточняется.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что во время атаки БПЛА утром 14 августа повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской в Ростове-на-Дону. Жильцов эвакуировали в ПВР на базе школы №5.

Специалисты проводят обследование места происшествия.

Соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи взято на контроль прокуратурой Ростовской области.

Наталья Белоштейн

