Над Кубанью сбили два беспилотника

Над территорией Краснодарского края уничтожили два БПЛА. Информация о разрушениях не поступала. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Беспилотники уничтожили в период с 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией Белгородской области.

Ранее, утром 14 августа, в Краснодарском крае объявили угрозу атаки БПЛА. В Славянске-на-Кубани произошло падение обломков беспилотников по шести адресам. Также в ночь с 13 на 14 августа средства ПВО РФ сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа.

Алина Зорина