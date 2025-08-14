В Краснодарском крае утром 14 августа объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность была объявлена в Краснодарском крае утром 14 августа. Об угрозе атаки БПЛА стало известно около 11:11 по мск, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Ранее в Славянске-на-Кубани зафиксировали падение обломков беспилотников по шести адресам. Пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы. В результате падения повреждены три окна, две крыши, три навеса, забор и один автомобиль.

В ночь с 13 на 14 августа средства ПВО РФ сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа. Перехваты начались в 20:00 13 августа и завершились в 07:00 14 августа.

Анна Гречко