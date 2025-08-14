Над Краснодарским краем за ночь сбили четыре дрона ВСУ

В ночь с 13 на 14 августа российские средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Перехваты начались в 20:00 13 августа и завершились в 07:00 по московскому времени 14 августа.

По данным оборонного ведомства, 14 украинских дронов были сбиты над Черным морем, девять — в Волгоградской области, семь — в Крыму, еще семь — в Ростовской области. В Краснодарском крае нейтрализовали четыре беспилотника, в Белгородской области — два, один дрон был сбит над Азовским морем.

Лия Пацан