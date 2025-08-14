Пострадавшим от атаки БПЛА в Ростове окажут помощь психологи

В пункт временного размещения для пострадавших от атаки БПЛА в Ростове направлены психологи. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Пострадавших в больнице навестит заместитель главы города по социальным вопросам Виктория Чернышова, также сказано в сообщении.

Сегодня днем в Ростове в результате атаки БПЛА получили повреждения десять многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. Ранения получили 13 человек. На месте происшествия введен режим ЧС.

Кристина Федичкина