В деле о взыскании ущерба с ЮГК появились новые ответчики

Генеральная прокуратура расширила список ответчиков по делу о причинении экологического ущерба на 3,9 млрд руб. после прорыва дамбы ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Информация появились в картотеке Пластского городского суда. В список добавлены Ольга Колбасина, Елена Додик, совладелец ООО «Сады Предгорья» Андрей Верзилин и Артем Клецкин.

На счета ответчиков наложили арест. Однако сумма арестованных средств исчезла. Изначально у экс-президента ЮГК Константина Струкова и главы регионального управления СКР Алексея Колбасина, а также заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова и бывшего замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислава Потапова (ранее известные ответчики) была проставлена сумма иска в 3,9 млрд руб., сейчас ее убрали.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании ущерба в размере 3,9 млрд руб., причиненного окружающей среде в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в Челябинской области, в 2024 году. Ответчикам наложили арест на счета в размере 3,9 млрд руб. Однако адвокат Алексея Колбасина обжаловал это решение суда. Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по публикациям о покровительстве руководителя управления СКР по Челябинской области экс-президенту ЮГК.

Виталина Ярховска