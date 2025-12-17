ЧЭМК запустил проект «Город героев»

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) совместно с администрацией Челябинска и при поддержке губернатора региона реализует уникальный патриотический проект.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ЧЭМК» Фото: предоставлено пресс-службой АО «ЧЭМК»

В год 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) ЧЭМК выступил автором и инициатором реализации культурно-исторического проекта «Город героев», целью которого является патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти. На фасадах домов улиц южноуральской столицы, названных в честь героев Великой Отечественной войны — уроженцев Челябинской области, будут размещены интерактивные памятные таблички с именами героев и с QR-кодом. Любой человек, проходящий по такой улице, сможет больше узнать о своем героическом земляке, воспользовавшись мобильным телефоном и через QR-код пройдя на цифровую площадку проекта с текстовой информацией, фотоснимками, рисунками, аудио- и видеороликами.

Старт проекту был дан в школе №53, которая находится на улице Овчинникова, названной в честь учившегося в ней героя ВОВ, боевого летчика Евгения Овчинникова. В торжественной церемонии открытия первой таблички приняли участие генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Андрей Шмидт, член Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова, ветеран ЧВВАКУШ и руководитель образовательного центра «Авангард» Вадим Галиахметов.

Около 200 учащихся кадетских классов школы в парадном строю и по стойке «Смирно» приветствовали торжественный вынос знамени, внимательно выслушав обращенные к ним речи о том, как важно помнить своих предков, отдавших жизнь ради будущего. Кадеты и гости школы аплодисментами встретили момент, когда алая драпировка была снята с размещенной на стене школы памятной таблички и немедленно достали свои мобильные телефоны, наводя их экраны на QR-код с рассказом про Евгения Овчинникова и видеороликом про его подвиг. Торжественная церемония завершилась экскурсией по школьному музею, где хранятся уникальные экспонаты: летный шлем Овчинникова, его письма с фронта и даже мандолина, на которой он любил играть в перерывах между боевыми заданиями.

«Время идет, и, к сожалению, с каждым годом среди нас остается все меньше тех, кто своим ратным и трудовым подвигом приближал Победу, Но живы их дети, внуки и правнуки, а значит, жива и память, которую мы обязаны передавать из поколения в поколение в том числе и посредством технологий XXI века, высокотехнологичным образом соединяя виртуальное и пешеходное пространство. Практически у каждого сотрудника ЧЭМК есть родственники — деды и прадеды, ратным трудом отстаивавшие Родину в годы страшной войны. Поэтому этот проект важен лично для каждого электрометаллурга. В создание материалов, рассказывающих о челябинцах — героях Великой Отечественной войны, в разработку памятных табличек, мы вложили часть своей души. Я очень надеюсь, что жителям южноуральской столицы понравится наш проект и мы все еще глубже осознаем, что живем в городе героев!» — сказал гендиректор ЧЭМК Анатолий Бровко.

«Я искренне рад, что немало улиц в Челябинске названы в честь тех людей, которые в годы Великой Отечественной войны руководили здесь промышленностью и в тылу ковали Победу над врагом. Памятные таблички проекта «Город героев» донесут до современного поколения южноуральцев информацию о тех, чей трудовой подвиг, совершенный 80 лет назад, позволил Челябинску называться неформальным гордым именем — Танкоград», —отметил министр промышленности региона Михаил Кнауб.

«От имени депутатов я благодарю ЧЭМК за проявленную инициативу по сохранению в Челябинске исторической памяти. Очень важно воспитывать подрастающее поколение в духе традиционных духовно-нравственных ценностей на примерах героев и великих деятелей России. И не только широко известных всей стране, но и наших земляков-южноуральцев, совершивших в годы Великой Отечественной войны беспримерные подвиги», — сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Андрей Шмидт.

В ближайшее время десятки памятных интерактивных табличек появятся на фасадах школ, детских садов, поликлиник и других муниципальных учреждений, расположенных на улицах Челябинска, названных в честь героев Великой Отечественной войны — уроженцев Челябинской области.