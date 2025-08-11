Между браком и дефицитом

Падение качества промышленной продукции из-за ухода из РФ поставщиков из ряда стран обострило дискуссию о необходимости новых подходов Минпромторга к сертификации и декларированию соответствия товаров. Речь идет о балансировке требований к качеству комплектующих и рисков возникновения их дефицита. Министерство рассматривало возможность отложить на полгода введение актуализированных национальных стандартов, однако, как выяснил “Ъ”, отказалось от этой идеи, сдвинув вместо этого на год, до 1 сентября 2026 года, дедлайн для получения бизнесом новой разрешительной документации. В результате у компаний будет время на адаптацию, а у регулятора — на поиск баланса между поддержкой российского производства и регулированием критического импорта при постепенном повышении требований к качеству и того, и другого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изоляция РФ от источников промышленных комплектующих вынуждает возглавляемый Антоном Алихановым Минпромторг искать новое равновесие оставшегося предложения и спроса с поставщиков за качество

На минувшей неделе Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о переносе на полгода — с 1 сентября 2025 на 1 марта 2026 года — вступления в силу обновленных национальных стандартов, содержащих требования к промышленной продукции и методам ее испытаний и измерений. Стандарты были утверждены в мае (постановление правительства №642 от 14 мая 2025 года). Одновременно должны были измениться единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия (постановление правительства №2425 от 2021 года). Перенос сроков же разработчик объяснял «многочисленными обращениями» в Минпромторг, в том числе главы РСПП Александра Шохина и московского бизнес-омбудсмена Татьяны Сизовой.

Однако, как выяснил “Ъ”, в конце недели в Минпромторге состоялось совещание, по итогам которого документ был отозван — его заменили поправки к постановлению №642 (об обновлении стандартов).

Предполагается, что разрешительная документация, выданная или принятая до вступления в силу постановления, будет считаться действительной до окончания своего срока действия, но не позднее 1 сентября 2026 года. Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, «переходный период является достаточным для того, чтобы некоторые участники рынка, не успевшие подтвердить стабильность производства в этом году, сделали это до 1 сентября 2026 года».

После начала военной операции на Украине из России ушло или заморозило свою деятельность значительное число иностранных поставщиков, зачастую предлагавших наиболее качественные образцы товарной номенклатуры. Уровень конкуренции на внутреннем рынке снизился, что не могло не привести к падению качества продукции (см. “Ъ” от 30 августа 2024 года) и всерьез беспокоило зависящих от добротности поставок российских производителей (см. “Ъ” от 26 июня 2023 года). До сих пор тема баланса между качеством продукции и поддержкой производителей и импортеров обсуждается регулярно на разных уровнях, делаются попытки ограничить поставки некачественного импорта (см. “Ъ” от 30 июля). Задачей регулятора является разработка норм, которые позволят не навредить собственному производству и важным импортерам и обеспечат возможность постепенного повышения требований к промпродукции.

В РСПП на запрос “Ъ” сообщили, что претензии промышленников вызывали не сами новые стандарты (ГОСТы),— «все понимают важность повышения качества и безопасности продукции».

Проблема возникла из-за способа введения этих стандартов в действие — продукция, выпущенная по старым, но еще недавно действовавшим сертификатам, стала бы нелегальной.

Это могло привести к коллапсу системы сертификации, остановке отгрузки товаров и «колоссальным затратам». В РСПП при этом считают, что отсрочка введения требований в силу лишь сдвинула бы «дату "обнуления" сертификатов» и весной 2026 года промышленность столкнулась бы «с той же проблемой». «Правильное решение, за которое выступает бизнес,— это введение полноценного переходного периода»,— отметили в пресс-службе союза. Сейчас, заявила “Ъ” госпожа Сизова, остаются нерешенными проблемы с маркировкой, сохраняются сложности с заключением договоров с производителями из-за рубежа, потребность в параллельном импорте высока, а дефицит определенных комплектующих требует упрощенных процедур ввоза. В то же время «в условиях меняющейся экономики, повсеместного импортозамещения и появления на рынке новых игроков из дружественных нам стран нацстандарты, безусловно, должны эволюционировать».

Поиски баланса интересов осложнены невозможностью для РФ полностью отказаться от китайских поставок (так как Китай — один из немногих стабильных даже в условиях санкций покупателей российской нефти и продавцов технологичного импорта) в отсутствие альтернатив для ряда товаров – по данным собеседников “Ъ”, участвовавших в переговорах с китайскими властями, позиция «отказ от поставок ряда товаров с российской стороны может вызвать отказ в поставке ряда позиций с китайской» транслируется на них не открыто, но достаточно прозрачно.

Отметим также, что одной из «обеспечительных мер» ужесточения требований к промышленной продукции могла быть недавняя смена главы Росаккредитации (см. “Ъ” от 9 июля): усиление руководства службы за счет ранее «внешнеторгового» экс-замминистра Минэкономики, а до того — заместителя Михаила Мишустина в ФНС Дмитрия Вольвача может являться косвенным подтверждением ее важности для непростой и требующей именно «внешнеэкономического» опыта ребалансировки системы требований к качеству и его подтверждению.

