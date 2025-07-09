Росаккредитацию повернут к туристам передом

8 июня премьер-министр сменил руководителя Росаккредитации — ее глава Назарий Скрыпник, с 7 апреля 2020 года возглавлявший службу, был отправлен в отставку «по собственному желанию» (на сайте Национальной системы аккредитации сказано, что чиновник «покинул пост в связи с переходом на другую работу»). Его место занял Дмитрий Вольвач, до этого заместитель главы Минэкономики. Он выходец из ФНС, работавший в службе с 2011 года и с 2019 по 2021 год занимавший пост одного из заместителей возглавлявшего службу Михаила Мишустина. Причиной ротации может быть «цифровой» опыт нового руководителя — в ФНС он, в частности, курировал международный обмен налоговой информацией, а от Росаккредитации ждут масштабной сертификации и информатизации отрасли внутреннего туризма: ее значимость для экономики после «закрытия» многих внешних направлений существенно выросла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Новый руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Среди обстоятельств увольнения 8 июля Назария Скрыпника с поста главы Росаккредитации в среде чиновников обсуждался якобы вынесенный ему недавно главой Минэкономики Максимом Решетниковым (служба — подведомственный орган министерства) выговор за массовые нарушения при выдаче аккредитованными службой лабораториями свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств на китайские автомобили — документы выдавались без «физического» присутствия машин не только в лабораториях, но и в России. В Минэкономики “Ъ” эту информацию, однако, не подтвердили, не укладывается она и в общую логику работы службы.

Поясним, система подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям в РФ имеет несколько ярусов: регулятором ее выступает Минэкономики, определяющее правила игры в этой сфере; исполняет их Росаккредитация — в ее функции входит аккредитация (включение в специальный реестр) испытательных лабораторий — для этого у них должны быть в штате необходимые эксперты, а в собственности — испытательные средства и аппаратура. Непосредственно же тестированием продукции и выдачей соответствующих документов производителям и импортерам занимаются уже сами аккредитованные лаборатории.

В последние годы правительство активно реформировало эту сферу, постепенно «закручивая гайки» и ужесточая требования к участникам рынка.

Смысл этой деятельности заключался в борьбе с «бумажной» сертификацией сначала в России, а затем и в ЕАЭС. Еще в 2015 году чиновники признавали, что 80% российских сертификатов выдаются без испытаний продукции, на «коммерческой» основе. В то же время производители и в большей степени импортеры протестовали против изменения правил игры (см. “Ъ” от 7 ноября 2018 года, от 9 октября 2019 года, от 23 ноября 2020 года), говоря о том, что сертификация западной высокотехнологичной продукции в РФ представляется избыточной и, по сути, вызывает только дополнительные затраты, а также затягивает сроки поставок.

Однако Росаккредитации удавалось отстаивать свою позицию (см. “Ъ” от 19 апреля 2021 года) — в итоге российский рынок испытательных лабораторий был в значительной степени «обелен», а рынок «бумажных» сертификатов сместился в страны ЕАЭС (по союзному законодательству документы о соответствии продукции обязательным требованиям, выданные национальными органами по аккредитации, принимаются на всей территории объединения).

В Росаккредитации рассчитывали на то, что по мере интеграции в союзе «расчистка» продолжится и на союзном уровне, и при этом продолжали регулярно сокращать российскую часть союзного реестра.

Это вызывало новые протесты бизнеса — так, в последний раз РСПП выражал недовольство «сужением» пула доступных лабораторий весной 2025 года (см. “Ъ” от 28 марта).

При этом только в российской части реестра аккредитованных лабораторий (9 тыс. юрлиц) Росаккредитация лишь подтверждает наличие у них необходимого персонала и оборудования, контролировать проведение испытаний и предоставление лабораториям испытуемой продукции при таком объеме рынка служба (в ней работает около 250 человек) вряд ли способна — что вызывает сомнения в состоятельности версии о том, что отставка господина Скрыпника — форма его персональной ответственности за нарушения в системе аккредитации.

Более рациональной выглядит версия о недовольстве работой Росаккредитации самого Минэкономики, в последние годы активно включившегося в развитие в РФ внутреннего туризма.

Туристический бум после закрытия многих массовых заграничных направлений после 2022 года потребовал удовлетворения растущего спроса и выстраивания системы подтверждения качества услуг по размещению — о том, что такая работа нужна, в службе говорили и несколько лет назад, но ситуация потребовала резкого усиления этого направления в работе Росаккредитации.

Опыт работы Дмитрия Вольвача в ФНС может оказаться для этого полезен: новый глава Росаккредитации имеет опыт реализации крупных цифровых проектов — с 2018 по 2019 год в должности начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС он занимался в том числе организацией автоматического обмена информацией с налоговыми администрациями иностранных государств.

Масштабный проект предполагал автоматизацию трансграничного налогового контроля, однако был приостановлен еще в связи с рисками распространения «крымских» санкций 2014 года (автоматическое предоставление иностранным государствам информации о деятельности компаний и их контрагентах могло обеспечить их данными для распространения вторичных санкций), а после 2022 года и резкого расширения санкционных режимов был де-факто свернут.

Опыт же работы чиновника заместителем министра экономики, вероятно, обеспечит ему эффективное взаимодействие и с курирующим в министерстве внутренний туризм замминистра Дмитрием Вахруковым, и с отвечающим за Росаккредитацию заместителем главы ведомства Алексеем Херсонцевым.

Полина Попова, Олег Сапожков