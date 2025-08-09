В Северском и Славянском районах Кубани обнаружили обломки БПЛА

В поселке Ильском Северского района обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата, упавшие в огород одного из домовладений. Повреждены автомобиль и забор, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

Дополнительно обломки нашли в районе кладбища. На местах падений работают экстренные и специальные службы.

В Славянском районе фрагменты БПЛА выявили в поселке Вишневом, где повреждений нет. В Славянске-на-Кубани зафиксированы несколько мест падения беспилотников с незначительными повреждениями строений на придомовых территориях — крыш, навесов, фасадов и стеклопакетов.

Кроме того, у одного из домов был поврежден подводящий газопровод. Аварийная бригада оперативно перекрыла подачу газа, угрозы утечки нет. Обследование территорий продолжается.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за двое суток системы ПВО уничтожили 27 беспилотников над Краснодарским краем и еще 32 — над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В ночь на 9 августа силы ПВО ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Кубани. Из-за падения обломков дрона в Славянске-на-Кубани пострадала местная жительница.

Вместе с тем, после угрозы атаки БПЛА жители Краснодара вторые сутки жалуются на отсутствие мобильного интернета. Как объяснил в своем Telegram-канале глава края Вениамин Кондратьев, отключения связаны с обеспечением безопасности в отдельных муниципалитетах региона.

Анна Гречко