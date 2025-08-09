В Славянском районе Кубани из-за угрозы атаки БПЛА отменили мероприятия

На территории Славянского района Краснодарского края 9 и 10 августа отменили все общественно-массовые мероприятия из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Роман Синяговский.

В ночь на 9 августа силы и средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Краснодарским краем. Позднее стало известно о еще 21 сбитом дроне над территорией РФ.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Славянском районе Краснодарского края уничтожили все беспилотные летательные аппараты. На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии — саперы обезвреживают и вывозят фрагменты.

Анна Гречко