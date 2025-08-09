В Славянском районе отразили атаку беспилотников

В Славянском районе Краснодарского края уничтожили все беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Роман Синяговский.

В муниципалитете сохраняется угроза беспилотной опасности. На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии — саперы обезвреживают и вывозят фрагменты.

Комиссии оценивают ущерб, нанесенный имуществу жителей. Сейчас поступили обращения по 10 адресам. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 9 августа силы ПВО ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края.

Анна Гречко