В аэропорту Сочи задержали 85 рейсов на вылет и прилет

В аэропорту Сочи утром 9 августа задержали 85 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на 10:00.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На вылет отложили отправление 36 самолетов, еще 49 — на прилет. Ограничения в работе коснулись также аэропортов Саратова, Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

Накануне, 8 августа, в Сочи в течение всего дня функционировала система противовоздушной обороны. Из-за угрозы атак БПЛА временно закрывали пляжи, отменили более 50 авиарейсов, а на границе с Абхазией приостановили работу контрольно-пропускного пункта «Псоу».

Анна Гречко

