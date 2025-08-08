В Сочи система ПВО отражает атаку беспилотников

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, которая отражает атаку БПЛА. Все экстренные службы города находятся в состоянии максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэр Сочи сообщил, что в Дагомысе в многоквартирном доме повреждено одно из окон. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших нет.

Андрей Прошунин обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Тем, кто живет рядом с береговой линией, рекомендовано оставаться в помещении без окон.

«Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях: работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, средств защиты объектов атаки»,— отметил глава города-курорта.

UPD: В 20:55 (мск) Андрей Прошунин сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА, которая была объявлена в 19:11 (мск) 8 августа

