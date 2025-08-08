На границе Абхазии с Россией временно закрыли КПП «Псоу»

Контрольно-пропускной пункт «Псоу» на границе Абхазии с Россией временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов, сообщили в Службе государственной безопасности.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в настоящий момент система противовоздушной обороны активно работает в городе для отражения атак беспилотных летательных аппаратов. Все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности под координацией оперативного штаба.

Лия Пацан