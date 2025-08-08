Главные новости за 8 августа. Сочи

В Сочи дважды объявляли угрозу атаки беспилотников. Первое оповещение действовало с 13:00 до 16:00, второе — с 19:11 до 20:55.

Контрольно-пропускной пункт «Псоу» на границе России с Абхазией закрывали из-за угрозы атаки украинских дронов. Затем движение через пункт пропуска было возобновлено.

Обломки БПЛА упали в поле у поселка Дагомыс и лесном массиве около села Ахштырь.

После отмены угрозы атаки БПЛА на федеральной территории (ФТ) «Сириус» с американским рэпером Akon «все в порядке». Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе компании Mantera.

В ночь на 8 августа в Лазаревском районе Сочи выпало до 95 мм осадков в предгорьях и свыше 40 мм — в прибрежной зоне. На отдельных участках рек, в том числе Лоо и Хобза, зафиксирован подъем уровня воды, утром для оповещения жителей включались сирены. Критических отметок вода не достигла.

Сочи стал вторым по популярности направлением среди туристов, путешествующих по Краснодарскому краю в первом полугодии 2025 года. Курорт выбрали 16% туристов.

В Сочи в первой половине 2025 года выдано 1057 уведомлений о соответствии строительства или реконструкции частных домов и садовых домиков установленным нормам, что на 206, или 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в городском департаменте архитектуры и строительства.