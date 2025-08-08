Сочи вошел в тройку популярных направлений Кубани в l полугодии

Сочи стал вторым по популярности направлением среди туристов, путешествующих по Краснодарскому краю в первом полугодии 2025 года. Курорт выбрали 16% туристов, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу сервиса путешествий Tutu.ru.

На первом месте оказался Краснодар с долей 26% поездок, а на третьей строчке — Адлер с 12% бронирований.

По данным аналитиков, Краснодарский край сохраняет позиции в тройке самых востребованных туристических направлений в России в зимние и летние месяцы. Однако, по сравнению с первым полугодием 2024 года, в регионе фиксируется незначительное снижение интереса — с февраля число поездок начало сокращаться.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что Красная Поляна заняла вторую строчку в топе направлений для летнего отдыха в горах. Исследование подготовил сервис бронирований Твил.ру к Международному дню альпинизма, который отмечается 8 августа.

Анна Гречко