В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников ВСУ

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников, сообщили в мэрии курорта. Власти просят жителей и гостей города соблюдать меры безопасности. Жители города сообщают о включенных сиренах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Если вы дома, не подходите к окнам и укройтесь в комнате без окон. Если вы на улице, найдите укрытие в цокольном этаже или подземных переходах»,— напоминают власти.

В мэрии добавили, что нельзя использовать автомобили в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов. Также просят не снимать и не публиковать в соцсетях работу ПВО, беспилотники и их обломки, а также действия служб.

Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. В случае необходимости звоните по номеру 112.

Лия