В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников ВСУ
В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников, сообщили в мэрии курорта. Власти просят жителей и гостей города соблюдать меры безопасности. Жители города сообщают о включенных сиренах.
«Если вы дома, не подходите к окнам и укройтесь в комнате без окон. Если вы на улице, найдите укрытие в цокольном этаже или подземных переходах»,— напоминают власти.
В мэрии добавили, что нельзя использовать автомобили в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов. Также просят не снимать и не публиковать в соцсетях работу ПВО, беспилотники и их обломки, а также действия служб.
Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. В случае необходимости звоните по номеру 112.