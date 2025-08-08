В Сочи из-за непогоды упали несколько деревьев и подтопило дороги

В ночь на 8 августа в Лазаревском районе Сочи выпало до 95 мм осадков в предгорьях и свыше 40 мм в прибрежной зоне. На отдельных участках рек, в том числе Лоо и Хобза, зафиксирован подъем уровня воды, утром для оповещения жителей включались сирены. Критических отметок вода не достигла, сообщили в пресс-службе администрации города.

Городские службы сообщают о штатной работе систем. Локальные подтопления дорог и территорий устраняются коммунальными и дорожными бригадами. Пляжи будут функционировать в зависимости от погодных условий; при их ухудшении доступ к купанию ограничат.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина, обстановку контролирует оперативный штаб, службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Прогноз неблагоприятных погодных условий сохраняется до 9 августа.

Вячеслав Рыжков