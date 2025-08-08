Главные новости за 8 августа. Кавказ

Химические предприятия Ставрополья отгрузили продукции на 80,5 млрд руб. за первое полугодие 2025 года, превысив прошлогодний показатель на 8,1%. Инвестиции в производственные мощности химической промышленности в первом квартале составили 1,8 млрд руб.

В первом полугодии 2025 года прокуроры Ставропольского края взыскали с работодателей 142 млн руб. Такую сумму они задолжали более 1,3 тыс. сотрудников.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика завершены. Поисково-спасательными и пожарно-спасательными подразделениями МЧС России эвакуированы 13 человек, шесть человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения.

В Ставропольском крае с начала 2025 года на 29% выросло число размещенных вакансий фармацевтов в сравнении с прошлым годом.

В Моздокском районе пиротехники обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили пахари.

По информации на 1 июля 2025 года, жители Дагестана разместили на банковских счетах (за исключением счетов эскроу) 155 млрд руб. За год сумма увеличилась на 9,7%.