Объем банковских сбережений жителей Дагестана вырос почти на 10% за год

По информации на 1 июля 2025 года, жители Дагестана разместили на банковских счетах (за исключением счетов эскроу) 155 миллиардов рублей. За год сумма увеличилась на 9,7%. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы отделения по Республике Дагестан Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшая доля привлеченных банками средств приходится на накопления граждан — 74,9%.

В тоже время в республике за год на 3% уменьшился объем розничных кредитов и достиг 197,6 млрд руб.

По данным экспертов, тенденция к уменьшению наблюдается и в сегменте потребительских кредитов — снижение на 2%, а также в сфере ипотечного кредитования — на 4,3%. Темпы сокращения розничного кредитования соответствуют показателям по Северо-Кавказскому федеральному округу — 4,5%, а также по России в целом — 3,4%.

Снижение кредитной активности жителей Дагестана аналитики связывают с высоки ставками. Эта тенденция сохраняется и сейчас. Вместе с ключевой ставкой снижаются и проценты по депозитам.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Ставропольский край занял третье место среди российских регионов по темпам роста потребительского кредитования в июне, увеличив количество выданных займов на 7,8% по сравнению с маем.

Наталья Белоштейн