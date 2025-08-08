На Ставрополье число вакансий фармацевтов выросло на 29%

В Ставропольском крае с начала 2025 года на 29% выросло число размещенных вакансий фармацевтов в сравнении с прошлым годом. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации портала, в регионе также выросло число откликов на вакансии фармацевтов — на 43%, их количество на начало августа составило более 4 тыс. Тем не менее специалисты этой сферы остаются дефицитными в целом по стране. Число активных резюме на вакансию составляет 1,5 при норме от четырех до восьми, на Ставрополье этот показатель составляет 4,9.

Константин Соловьев