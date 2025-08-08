На Ставрополье прокуратура взыскала 142 млн рублей долгов по зарплате

В первом полугодии 2025 года прокуроры Ставропольского края взыскали с работодателей 142 млн руб. Такую сумму они задолжали более 1,3 тыс. сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С января по июнь в регионе вскрыто свыше 4 тыс. нарушений трудового законодательства, возбуждено 5 уголовных дел по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

Так, Минераловодской межрайонной прокуратурой установлено, что швейная фабрика задолжала 114 работникам более 11 млн руб. По постановлению прокурора в отношении работодателя возбуждено уголовное дело, а по требованию надзорного ведомства задолженность погашена в полном объеме.

В Невинномысске выявлен случай невыплаты заработной платы 158 работникам агропредприятия на сумму около 34 млн руб. После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками погашен.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что прокурор Октябрьского района города Ставрополя возбудил дела об административных правонарушениях за нарушение сроков рассмотрения жалоб граждан. Наказание понесут чиновники двух муниципальных служб.