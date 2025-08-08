Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обломки БПЛА обнаружили в двух местах Сочи

Обломки БПЛА упали в поле у поселка Дагомыс и лесном массиве около села Ахштырь, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также части беспилотников обнаружили в других муниципальных образованиях Кубани: в Темрюкском районе, Абинском районе, Анапе, Крымском районе и Белореченском районе.

Пострадавших и повреждений нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Обследование территорий в муниципальных образованиях региона продолжается. «В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщить по номеру 112, при этом нельзя подходить к обломкам и пользоваться включенными устройствами, в том числе сотовыми телефонами, вблизи таких объектов»,— отметили в кубанском оперштабе.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края восемь БПЛА. Затем министерство заявило, что над Кубанью перехватили еще два украинских беспилотника.

Дмитрий Холодный

