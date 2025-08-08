Увеличение выплат контрактникам в Татарстане и госпитализация слушателей института МВД в Казани

В Татарстане увеличили единовременную выплату контрактникам до 3,1 млн рублей. Республика выделит 2,7 млн рублей, еще 400 тысяч добавит Минобороны. По данным на 31 июля, в Татарстане контракт с Минобороны подписали около 10 тысяч военнослужащих.

В Казани 21 слушатель института МВД госпитализирован после жалоб на здоровье 6 августа, двое выписаны, 19 продолжают лечение. Начальник института генерал-майор Фоат Зиннуров назначил служебную проверку для выяснения обстоятельств.

В Татарстане планируют создать промышленный парк площадью 5 га, где могут появиться сборочные производства товаров из Индии и Китая. Также планируются производства 3D-заборов, кирпича, стройматериалов, деревообработка и логистический комплекс. Глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов отметил, что ведется диалог с компаниями, но окончательных договоренностей пока нет.

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань на золотом самолете. Король планирует посещение Казанского вертолетного завода. Ранее верховный лидер Малайзии прибыл в Москву с государственным визитом и провел встречу с Владимиром Путиным.

Татарстан занял второе место в России по объему строительства в первом полугодии 2025 года с показателем 348,2 млрд рублей. Несмотря на снижение на 2,3% к прошлому году, республика вернула вторую позицию после коррекции высоких темпов роста 2024 года (25,5%).

В Арском районе Татарстана на благоустройство туристического маршрута «По следам Тукая» выделят 86,8 млн рублей. Работы проведут вдоль набережной реки Ия от музея поэта до дома Сагди в селе Новый Кырлай с установкой лестниц, пандусов и зон отдыха. Завершить благоустройство планируется до 31 октября 2025 года.

Анар Зейналов