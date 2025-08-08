В Татарстане госпитализированы 19 слушателей института МВД

В Татарстане 21 слушатель факультета профессиональной подготовки Казанского юридического института МВД России госпитализирован после жалоб на состояние здоровья 6 августа. Двое уже выписаны, 19 человек продолжают лечение. Об этом сообщает пресс-служба института.

По данным ведомства, жалобы на самочувствие поступили вечером 6 августа от слушателей, которые с 4 по 6 августа проходили зачетные мероприятия по физической, служебной и огневой подготовке. Все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Начальник института генерал-майор полиции Фоат Зиннуров назначил служебную проверку по данному факту. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Анар Зейналов