Татарстан занял второе место в России по объему строительства за полгода

Татарстан занял второе место среди российских регионов по объему строительных работ в первом полугодии 2025 года с показателем 348,2 млрд руб. Несмотря на снижение на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года, республика вернула себе вторую позицию. Об этом говорится в исследовании компании Sherpa Group.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Лидером по объему строительства остается Москва с результатом 955,9 млрд руб. и ростом 11,7%. Снижение показателей в Татарстане связывают с коррекцией высоких темпов роста прошлого года, когда рост составлял 25,5%. Самые высокие темпы роста среди крупнейших регионов показала Ленинградская область — плюс 47,9% до 210,4 млрд руб.

По данным Росстата, общий объем строительных работ, выполненных в российских регионах в первой половине 2025 года, составил 7,34 трлн руб.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил, что объем строительных работ в Татарстане в 2025 году составит 959 млрд руб., что на 51 млрд руб. больше показателя 2024 года.

