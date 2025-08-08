В Аксубаево началось формирование промышленного парка площадью 5 га, где могут разместиться сборочные производства китайской и индийской продукции. Также рассматриваются проекты по производству 3D-заборов, кирпича и деревообработке. Об этом сообщил глава района Алмаз Мингулов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане может появиться промпарк для сборки товаров из Индии и Китая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане может появиться промпарк для сборки товаров из Индии и Китая

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«У нас ведется диалог с некоторыми компаниями, которые реализуют свою продукцию – кирпич – в странах Азии. Диалог ведется. Сможем мы привлечь их к нам, пока однозначно сказать нельзя», — отметил Алмаз Мингулов.

Планируется, что промпарк разместится на территории бывших промышленных цехов в поселке Аксубаево, где ранее работал цех по сушке лука. Глава района отметил, что земельный участок находится в муниципальной собственности, рядом уже работают лимонадное производство и хлебопекарня.

Анар Зейналов