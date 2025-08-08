На благоустройство маршрута «По следам Тукая» выделят 86,8 млн рублей

На благоустройство территории туристического маршрута «По следам Тукая» направят более 86,8 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Работы проведут вдоль набережной реки Ия от музея поэта Г. Тукая до дома Сагди в селе Новый Кырлай. Планируется установка лестниц, пандусов и зон отдыха через каждые 30 м.

Заказчиком работ выступает «Главинвестстрой Республики Татарстан». Денежные средства на работы будут выделены из бюджета региона. Благоустройство необходимо завершить до 31 октября 2025 года.

Также на благоустройство теннисного манежа в Бавлах планируют выделить более 4,2 млн руб. Заказчик работ — исполком Бавлинского района.

