В Татарстане выплаты контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

В Республике Татарстан увеличили единовременную выплату гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ, до 3,1 млн руб. Об этом сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Решение было принято раисом республики Рустамом Миннихановым. Выплата будет складываться 2,7 млн рублей, которые направит республика. Еще 400 тыс. руб. будет выделено Минобороны.

По данным на 31 июля в Татарстане подписали контракт около 10 тыс. военнослужащих.

С января 2025 года выплату контрактникам повысили до 2,2 млн руб., а позже в конце января — до 2,8 млн руб.

Диана Соловьёва