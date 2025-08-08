В Сочи за полгода одобрено 1057 уведомлений о строительстве ИЖС

В Сочи в первой половине 2025 года выдано 1057 уведомлений о соответствии строительства или реконструкции частных домов и садовых домиков установленным нормам, что на 206, или 16%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в городском департаменте архитектуры и строительства.

«За период с 1 января 2024 года по 1 июля 2024 года департаментом на территории Сочи выдано — 1263 уведомления о соответствии. За период с 1 января 2025 года по 1 июля 2025 года — 1057»,— говорится в ответе на запрос.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других черноморских городах. В Геленджике количество одобренных уведомлений о частном строительстве уменьшилось на 44% — с 175 в первом полугодии 2024 года до 97 за шесть месяцев 2025-го. В Анапе за первое полугодие 2025 года администрация направила 373 таких уведомления, что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выдано 605 таких уведомлений.

Уведомления подтверждают соответствие планируемых объектов установленным параметрам и возможность их размещения на конкретных земельных участках. Документы касаются как нового строительства, так и реконструкции существующих частных домов и дачных построек.

Лия Пацан