В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников

Власти Сочи объявили об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасность для жителей и туристов города миновала, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Городские службы напомнили гражданам о мерах безопасности при обнаружении подозрительных объектов. В случае нахождения обломков сбитых дронов не следует приближаться к ним, фотографировать или использовать мобильные телефоны поблизости.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать службы экстренного реагирования по номеру 112.

Угроза атаки БПЛА была объявлена днем 8 августа около 12:50 по мск. Глава города Андрей Прошунин провел оперативное совещание для координации работы служб по обеспечению безопасности жителей и туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что аэропорт Сочи отменил временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, которые действовали для обеспечения безопасности гражданских полетов.

Анна Гречко