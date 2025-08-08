В Сочи днем 8 августа объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи днем 8 августа была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал жителей укрыться в безопасных местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Горожанам, находящимся дома, рекомендуют не приближаться к окнам и переместиться в помещения, которые не выходят на морскую сторону, либо в комнаты без оконных проемов — коридоры, санузлы, кладовые.

Людям на улице советуют укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, подвалах, цоколях, тоннелях, подземных переходах и парковках.

Городские службы предупредили об опасности использования автомобиля в качестве укрытия, а также размещения у стен многоквартирных домов.

Власти Сочи обратились к очевидцам с просьбой воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях материалов о работе ПВО, дронах и их обломках, действиях спецслужб и средствах защиты объектов.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала тревоги. При необходимости можно обращаться по номеру экстренных служб 112.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с утра в Краснодарском крае действует режим «Беспилотная опасность» — о риске падения БПЛА власти объявили утром. Подобная ситуация наблюдалась и днем ранее, 7 августа. Жители региона заявили о проблемах с мобильным интернетом из-за угрозы атаки беспилотников.

Анна Гречко