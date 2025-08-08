Мэр Сочи провел оперштаб для координации работы служб из-за угрозы БПЛА

В Сочи действует сигнал об угрозе беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Прошунин провел оперативное совещание для координации работы служб по обеспечению безопасности жителей и туристов, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

По данным главы администрации, пострадавших и разрушений в городе нет, вся инфраструктура функционирует в обычном режиме. Службы докладывают о выполненных мероприятиях согласно утвержденным алгоритмам действий.

Сразу после оповещения людей вывели с пляжей и разместили в отелях, гостиницах, торговых центрах и социальных учреждениях.

«В таких ситуациях все службы и коллективы предприятий должны работать как единая команда»,— отметил господин Прошунин.

Мэр обратился к горожанам и гостям курорта с призывом оставаться в безопасных местах до отбоя экстренного сигнала. Глава курорта также попросил не фотографировать и не публиковать в социальных сетях работу систем противовоздушной обороны, следить за официальной информацией и сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в аэропорту Сочи временно ограничили полеты гражданской авиации из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Анна Гречко